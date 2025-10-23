Prima de Ana Castela morre um dia após cantora pedir doação de sangue

Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, morreu nesta quinta-feira (23/10), em Cuiabá (MT), aos 35 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais por familiares e pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres, da qual Paula era integrante ativa.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas familiares informaram que a mulher estava grávida e havia passado por um parto de emergência. Um dia antes do falecimento, na quarta-feira (22/10), Ana Castela usou as redes sociais para pedir doações de sangue para a prima.

"Ela está gravidinha, então obrigada a cada um de vocês", disse a artista em seus stories do Instagram. Após a publicação, o banco de sangue ficou lotado de voluntários. A cantora, que estava a caminho de Portugal para cumprir compromissos, agradeceu o apoio dos fãs e de todos que contribuíram.

Em nota publicada nas redes, a igreja frequentada por Paula lamentou a perda. "A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança - Cáceres manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”, diz o comunicado.

Até o momento, a cantora não se pronunciou publicamente sobre a morte da prima.