Idoso cai em golpe por pensar que estava se relacionando com Juliana Paes

Golpista utilizava fotos sensuais de Juliana Paes para enganar a sua vítima - (crédito: Reprodução: Juliana Paes/Instagram)

A Polícia Civil de Pocrane (MG), no Vale do Rio Doce, investiga e tenta descobrir a autoria de um golpe aplicado contra um idoso, que lhe causou um prejuízo de R$ 32 mil. O homem foi levado a acreditar que estava numa relação amorosa com a atriz Juliana Paes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A denúncia foi feita por familiares, que contaram na delegacia que o idoso começou a se comunicar há cerca de três meses com uma pessoa que se passava pela atriz nas redes sociais.

Conversa vai, conversa vem, surgiram mensagens carinhosas, além de promessas de encontros e supostas chamadas de vídeo.

Depois de algum tempo, a golpista dizia estar passando por dificuldades financeiras e pessoais. Começou então a pedir dinheiro para o idoso, dizendo que ele a ajudaria a resolver pendências. A promessa da golpista era de que assim que os problemas estivessem resolvidos, ela se encontraria com ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foi o bastante para convencer o idoso a fazer transferências financeiras para a conta da mulher. Essas transferências eram sempre via Pix.

Os familiares da vítima passaram a suspeitar de sua intensa movimentação financeira e desconfiaram que se tratava de uma fraude e resolveram denunciar.

Segundo informações da Polícia Civil, golpes como esse ocorrem cada vez mais. Os golpistas utilizam perfis falsos de pessoas famosas, buscando conquistar a confiança das vítimas.

Esses golpistas, segundo a polícia, utilizam vídeos manipulados e conversas bem construídas, para tornar a fraude convincente.

O alerta expedido pela Polícia Civil informa que famosos não pedem dinheiro em redes sociais e qualquer pedido desse tipo deve ser considerado suspeito e denunciado.