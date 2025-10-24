Babá feita refém ficou com bebê no colo e foi amarrada com fio de nylon, em SP

Polícia Civil de São Paulo - (crédito: Governo de São Paulo/Divulgação)

Os bandidos que assaltaram uma casa na tarde de quarta-feira, 22, na região do Jardins, zona oeste de São Paulo, usaram uma abraçadeira de nylon para prender os pés e as mãos da babá que estava no imóvel, segundo boletim de ocorrência obtido pelo Estadão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vítima, de 45 anos, foi mantida refém enquanto cuidava de uma criança - o bebê ficou no colo dela no momento do roubo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao menos quatro criminosos participaram da ação, que teve como alvo uma residência na Rua Maestro Elias Lobo, no bairro Jardim Paulista. Os objetos levados pelo grupo incluem bolsas de grife, joias, óculos de sol e até um videogame. Ninguém foi preso até o momento.

Conforme o boletim de ocorrência, a babá relatou à polícia que, por volta das 16h, escutou um barulho do portão de entrada. Na casa, estavam apenas ela e o bebê, que não teve a idade especificada.

Leia também: Escola do Guará reforça segurança e alunos relatam tensão após agressão

Pouco depois, ela foi surpreendida por dois indivíduos, que anunciariam o roubo e a conduziram até um cômodo do segundo andar, onde ela foi presa com as abraçadeiras, também conhecidas como "enforca gato".

"O bebê permaneceu em seu colo enquanto (ela estava) sentada ao solo e com os membros envolvidos pelos lacres de nylon", descreve o boletim de ocorrência. O assalto teria durado menos de uma hora.

Leia também: Veja momento em que professor é agredido dentro de escola no Guará

Durante esse tempo, os bandidos reviraram o ambiente e pegaram objetos de valores diversos. Depois, saíram pelo mesmo portão automático da garagem por onde entraram, segundo o documento.

Câmeras de segurança da casa apontam que ao menos quatro bandidos participaram da ação. Eles estavam em um Fiat Argo de cor prata. Ainda não se sabe como o grupo conseguiu entrar na casa.

Conforme o BO, logo depois que os bandidos saíram, a babá conseguiu se desvencilhar dos lacres e pediu ajuda ao segurança privativo da rua, que ligou para a Polícia Militar. Não há registro de agressões.

Leia também: Agressão a professor por pai de aluna em escola no Guará choca o país

Prejuízos incluem bolsas de grife, joias e videogame

O boletim de ocorrência aponta ainda que o dono da residência, de 43 anos, foi para casa logo após ser contatado por uma vizinha, pouco antes das 17h.

Ele informou à polícia que, entre os objetos roubados, estão uma bolsa da Gucci, mochilas da Prada e da Burberry, além de câmera fotográfica, relógios e joias.

Foram levados ainda aproximadamente trinta óculos de sol, uma motocicleta infantil elétrica e um videogame Playstation 4.

O caso foi registrado como roubo no 14.° DP (Pinheiros). Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer os fatos.