Mãe e filha são encontradas mortas em casa e exame aponta intoxicação por gás

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, nesta sexta-feira (24/10), que os exames feitos no corpo da modelo Lidiane Aline Lorenço, 33 anos, constataram que ela morreu por intoxicação por monóxido de carbono. Lidiane foi encontrada morta em casa junto com a filha Miana Sophya Santos, 15 anos no dia 10 de outubro. Elas morava na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro.
O resultado constatado pelo exame confirma o que já havia sido apontado na perícia de local, que identificou irregularidades nas instalações de gás no apartamento onde Lidiane morava com a filha.
Lidiane Aline Lorenço era modelo e empresária. Ela também cursava medicina no Rio de Janeiro.
Veja a nota da Polícia Civil na íntegra:
Por conta do estado avançado de decomposição no corpo da adolescente, o exame em seu corpo não foi conclusivo. As investigações seguem na 16ª DP (Barra da Tijuca) para esclarecer todos os fatos.
