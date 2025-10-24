Motociclista morre ao ser atingido por carro e arremessado contra poste em SP

As imagens mostram o motorista de um T-Cross preto jogando o carro para fechar o motociclista próximo ao canteiro da avenida - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um motociclista de 35 anos morreu ao ser arremessado por um carro e bater contra um poste durante uma briga de trânsito na manhã de quarta-feira, 22, em Sorocaba (SP). O caso aconteceu na Avenida Ipanema, no bairro Vila Nova Sorocaba, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o motorista de um T-Cross preto jogando o carro para fechar o motociclista próximo ao canteiro da avenida. Na sequência, a vítima é arremessada contra um poste. A morte de João Paulo Dantas foi constatada ainda no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do carro, de 31 anos, discutiu com o motociclista antes de atropelá-lo. O homem fugiu do local do acidente e se apresentou à polícia posteriormente.

Na delegacia, o motorista confessou ter arremessado o carro contra o motociclista, mas alegou que não teve a intenção de matá-lo. Ele contou também que, antes do atropelamento, foi agredido pela vítima e por outros motociclistas.

Segundo a secretaria, o homem tinha escoriações no rosto e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Oeste para receber atendimento. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio.

Na manhã desta quinta-feira, 23, motociclistas e familiares da vítima fizeram um protesto durante o velório de João Paulo Dantas. Eles gritavam e empunhavam uma faixa pedindo por justiça.