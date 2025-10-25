InícioBrasil
Como colocar Implanon pelo SUS

Até 2026, está prevista a entrega de 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda neste ano

O Implanon se soma aos métodos contraceptivos já disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS)
Começou, neste mês, a distribuição aos estados das primeiras 200 mil unidades do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanonrecebidas pelo Ministério da Saúde. As regiões com maiores índices de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência terão prioridade no recebimento. Até 2026, está prevista a entrega de 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda neste ano. 

O Implanon se soma aos métodos contraceptivos já disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), como preservativos externos e internos, DIU de cobre, anticoncepcionais orais combinados e de progestagênio, pílulas de emergência, laqueadura tubária bilateral e vasectomia, entre outros.

Como colocar Implanon pelo SUS?

Segundo o Ministério da Saúde, a pessoa deve procurar a unidade de saúde de referência, informar o interesse em utilizar o método, passar por avaliação profissional e, caso seja indicado, será feito o agendamento para a inserção.

Ainda não é possível verificar quais unidades de saúde já receberam o Implanon porque o processo de qualificação iniciou na última quarta-feira (22/10) e passará por todas as unidades da federação e o Distrito Federal.
 
O Implanon pode atuar no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção. O método é indicado para mulheres em idade fértil entre 14 e 49 anos.

Como funciona?

O Implanon é um bastonete de plástico semirrígido, com 68mg de etonogestrel —  hormônio que inibe a ovulação e torna o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides. O procedimento de colocação é simples, realizado em consultório com anestesia local, geralmente no braço não dominante da mulher.

Por Aline Gouveia
postado em 25/10/2025 08:00
