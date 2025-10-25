Começou, neste mês, a distribuição aos estados das primeiras 200 mil unidades do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon, recebidas pelo Ministério da Saúde. As regiões com maiores índices de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência terão prioridade no recebimento. Até 2026, está prevista a entrega de 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda neste ano.
O Implanon se soma aos métodos contraceptivos já disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), como preservativos externos e internos, DIU de cobre, anticoncepcionais orais combinados e de progestagênio, pílulas de emergência, laqueadura tubária bilateral e vasectomia, entre outros.
Como colocar Implanon pelo SUS?
Segundo o Ministério da Saúde, a pessoa deve procurar a unidade de saúde de referência, informar o interesse em utilizar o método, passar por avaliação profissional e, caso seja indicado, será feito o agendamento para a inserção.
Como funciona?
