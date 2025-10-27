Homem é preso com 720 pinos de cocaína no "Buraco do Peru"

Homem foi preso com 720 pinos de cocaína em BH - (crédito: PMMG/Reprodução)

Um homem de 23 anos foi preso com 720 pinos de cocaína durante uma operação da Polícia Militar (PM) nesse domingo (26/10), no aglomerado conhecido como “Buraco do Peru”, localizado no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a PM, a ação fazia parte de uma operação de combate aos crimes violentos, com foco no tráfico de drogas e prevenção de homicídios.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia expulsado moradores de um imóvel para utilizá-lo como ponto de armazenamento e venda de drogas. Um dos policiais bateu à porta da casa e o outro foi pelos fundos. Os militares flagraram o suspeito arremessando uma bolsa azul em que estavam os 720 pinos de cocaína.

Ao ser abordado, o suspeito demonstrou nervosismo e negou envolvimento com o crime, mas a droga foi recuperada e reconhecida pelos policiais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido.