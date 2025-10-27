Influenciador é morto com 17 tiros no interior do Ceará

"Rei do Fuá" costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Gefferson Willian dos Santos, conhecido como "Rei do Fuá" nas redes sociais, foi morto no domingo (26/10), em Brejo Santo, interior do Ceará. Segundo informações do portal g1, Gefferson foi assassinado com 17 tiros na frente da casa onde morava.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homício doloso.

"Conforme as primeiras informações, um homem, de 33 anos, foi lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública. A vítima, que já possuía antecedentes criminais — tendo seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia —, foi a óbito no local", disse o órgão.

Equipes da Polícia Milita e da Perícia Forense do Ceará foram acionadas e realizaram diligências no local do crime. A Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo é responsável pela investigação. A apuração tem o objetivo de elucidar as informações acerca do caso, assim como identificar e prender os suspeitos de envolvimento com o crime.

O influenciador tinha 16 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ele costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades de Brejo Santo e municípios vizinhos.



