Ônibus com torcedores do Flamengo tomba no RJ; há feridos

Um ônibus com diferentes torcidas organizadas do Flamengo tombou na tarde desta segunda-feira (27/10) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo estava a caminho de Buenos Aires, na Argentina, local onde acontecerá o jogo de volta válido pelas semifinais da Libertadores da América, contra o Racing, marcado para a próxima quarta-feira (29/10).

Assista ao momento em que o ônibus com torcedores do Flamengo tomba na rodovia:

Imagens do acidente do ônibus (na parte de cima do vídeo, no lado direito) com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo que estava a caminho da Argentina. pic.twitter.com/wzktD3L1y2 — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 27, 2025

Em nota, uma das organizadas do clube com membros presentes no ônibus, a Nação 12, afirmou que, apesar de todos os filiados se encontrarem bem e sem ferimentos, outros, de outras torcidas, precisaram ser encaminhados a um hospital.

Veja a nota da torcida organizada do Flamengo Nação 12:

?????? Nação 12, uma das torcidas organizadas envolvidas no acidente de ônibus ocorrido em Barra Mansa, emitiu nota oficial sobre a situação:



“Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde de hoje, na Via Dutra, altura de Barra… pic.twitter.com/aFbLW92RdH October 27, 2025

Segundo informações do portal ge, a equipe de resgate do Centro de Controle Operacional da RioSP está no local, e é acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal. As autoridades confirmaram que 16 pessoas ficaram feridas. Duas delas estão em estado grave. O ônibus tombou às 15h51, na altura do quilômetro 281, no sentido São Paulo. O Correio tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Motiva Rodovias, empresa que administra a estrada, para buscar mais informações sobre o acidente. Em caso de resposta, o texto será atualizado.