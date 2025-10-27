Ônibus com torcedores do Flamengo tomba no RJ; há feridos

Um ônibus com diferentes torcidas organizadas do Flamengo tombou na tarde desta segunda-feira (27/10) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo estava a caminho de Buenos Aires, na Argentina, local onde acontecerá o jogo de volta válido pelas semifinais da Libertadores da América, contra o Racing, marcado para a próxima quarta-feira (29/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Assista ao momento em que o ônibus com torcedores do Flamengo tomba na rodovia:
Imagens do acidente do ônibus (na parte de cima do vídeo, no lado direito) com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo que estava a caminho da Argentina. pic.twitter.com/wzktD3L1y2— Venê Casagrande (@venecasagrande) October 27, 2025
Em nota, uma das organizadas do clube com membros presentes no ônibus, a Nação 12, afirmou que, apesar de todos os filiados se encontrarem bem e sem ferimentos, outros, de outras torcidas, precisaram ser encaminhados a um hospital.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Veja a nota da torcida organizada do Flamengo Nação 12:
?????? Nação 12, uma das torcidas organizadas envolvidas no acidente de ônibus ocorrido em Barra Mansa, emitiu nota oficial sobre a situação:
“Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde de hoje, na Via Dutra, altura de Barra… pic.twitter.com/aFbLW92RdH— Flamengo | Coluna do Fla (@ColunadoFla) October 27, 2025
Segundo informações do portal ge, a equipe de resgate do Centro de Controle Operacional da RioSP está no local, e é acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal. As autoridades confirmaram que 16 pessoas ficaram feridas. Duas delas estão em estado grave. O ônibus tombou às 15h51, na altura do quilômetro 281, no sentido São Paulo. O Correio tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Motiva Rodovias, empresa que administra a estrada, para buscar mais informações sobre o acidente. Em caso de resposta, o texto será atualizado.
Saiba Mais
- Esportes Já votou no Caio Bonfim? Brasiliense é candidato a Atleta do Ano em 2025
- Esportes Candangão 2026 começa em 10 de janeiro; confira a tabela da competição
- Esportes João Fonseca é o mais novo brasileiro a figurar no top 30
- Esportes Palmeiras identifica torcedor que arremessou garrafa em Cássio
- Esportes Henrique Marques é medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo
- Esportes Vascaíno revela se vai cortar cabelo após quatro vitórias seguidas