ACIDENTE

Ônibus com torcedores do Flamengo tomba no RJ; há feridos

Veículo com diferentes torcidas organizadas do clube carioca sofreu acidente a caminho de Buenos Aires, local do jogo válido pelas semifinais da Libertadores da América diante do Racing, nesta quarta-feira (29/10)

Imagens das redes sociais mostram o desespero após o acidente - (crédito: Reprodução / X / @_dmont90)
Imagens das redes sociais mostram o desespero após o acidente

Um ônibus com diferentes torcidas organizadas do Flamengo tombou na tarde desta segunda-feira (27/10) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo estava a caminho de Buenos Aires, na Argentina, local onde acontecerá o jogo de volta válido pelas semifinais da Libertadores da América, contra o Racing, marcado para a próxima quarta-feira (29/10).

Assista ao momento em que o ônibus com torcedores do Flamengo tomba na rodovia: 

Em nota, uma das organizadas do clube com membros presentes no ônibus, a Nação 12, afirmou que, apesar de todos os filiados se encontrarem bem e sem ferimentos, outros, de outras torcidas, precisaram ser encaminhados a um hospital. 

Veja a nota da torcida organizada do Flamengo Nação 12: 

Segundo informações do portal ge, a equipe de resgate do Centro de Controle Operacional da RioSP está no local, e é acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal. As autoridades confirmaram que 16 pessoas ficaram feridas. Duas delas estão em estado grave. O ônibus tombou às 15h51, na altura do quilômetro 281, no sentido São Paulo. O Correio tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Motiva Rodovias, empresa que administra a estrada, para buscar mais informações sobre o acidente. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

postado em 27/10/2025 17:57 / atualizado em 27/10/2025 18:21
