Falta de verba pode fazer PF interromper emissão de passaporte

Ministério da Justiça disse acompanhar a situação de perto e que mantém contato com a área econômica do governo federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço

Em 2025, a taxa padrão para emissão de um passaporte comum é de R$ 257,25 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A Polícia Federal (PF) pode suspender o serviço de emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública — órgão que administra e supervisiona a PF — publicou nota comunicando que está atuando de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes.

A pasta informou que está acompanhando a situação de perto e mantém contato com a área econômica do governo federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço.

O ministério reforçou ainda, em nota, que "a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas, de maneira responsável e integrada com os órgãos competentes, para evitar qualquer interrupção e garantir a plena continuidade do atendimento à população".

A emissão de passaportes já foi interrompida outras vezes, em 2017, por exemplo, o serviço foi pausado do dia 27/6 ao dia 21/7 do mesmo ano e, em 2022, a suspensão começou no dia 19/11, voltando ao normal no dia 26/12

A taxa padrão para emissão de um passaporte comum é de R$ 257,25, podendo chegar a R$ 514,50, quando não há apresentação de um passaporte anterior.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Caetano Yamamoto

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

postado em 27/10/2025 16:40 / atualizado em 27/10/2025 16:40
