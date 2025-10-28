Idoso é assaltado depois de adolescente pedir para levá-la a cachoeira

Os adolescentes roubaram dois anéis, um cordão e um crucifixo folheados a ouro, além de R$ 600 em dinheiro e um celular - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um idoso de 73 anos foi assaltado e agredido depois que uma adolescente pediu para levá-la até uma cachoeira, nessa segunda-feira (27/10), em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a Polícia Militar, a jovem, que já conhecia o idoso, entrou em contato com ele pedindo ajuda para comprar comida, o que foi atendido. Depois do almoço, ela sugeriu ir até uma cachoeira, e o homem aceitou levá-la.

Ao chegarem ao local, o idoso foi surpreendido por outros três indivíduos, que o agrediram fisicamente e roubaram dois anéis, um cordão, um crucifixo folheado a ouro, além de R$ 600 em dinheiro e um celular.

Em seguida, o grupo obrigou a vítima a ir até uma agência bancária, tentando forçar o saque de dinheiro usando a digital do idoso. A ação chamou a atenção do segurança do banco, que percebeu a situação suspeita e acionou a Polícia Militar.

Com base nas informações repassadas, os policiais interceptaram os suspeitos na região central da cidade. Foram apreendidos um simulacro de revólver, pedaços de pau usados nas agressões e um dos anéis roubados, encontrado escondido nas roupas de uma das adolescentes.

Um homem de 20 anos foi preso, e quatro adolescentes, dois rapazes e duas garotas, foram apreendidos. As imagens de câmeras de segurança mostraram o grupo descendo do carro da vítima e seguindo com ela até o banco.

O idoso foi socorrido e medicado, apresentando lesões leves. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.