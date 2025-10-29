Mistério em Goiás: "Noiva fantasma" aparece em frente a cemitério; veja

O vídeo de uma mulher vestida de noiva andando em frente a um cemitério em Uruaçu, no interior de Goiás, viralizou nas redes sociais e intrigou os moradores da região - (crédito: Reprodução/Instagram/@zz_uruacu_zz)

Um vídeo mostrando uma mulher vestida de noiva andando em frente a um cemitério de Uruaçu, no interior de Goiás, chamou a atenção dos moradores e viralizou nas redes sociais. A cena foi registrada nas proximidades da GO-237 e tem despertado curiosidade e especulações na região.

Nas imagens, é possível ver a mulher caminhando de um lado para o outro diante do portão do cemitério. O rosto não aparece claramente — apenas o cabelo escuro e o vestido branco, semelhante a uma roupa de noiva. Ela também parece estar descalça.

A gravação ganhou repercussão após ser publicada em uma página local de notícias. Internautas se dividiram entre os que relacionaram a cena a lendas urbanas, como a da “noiva fantasma”, e os que encararam o episódio com bom humor, lembrando que a data coincide com a semana do Halloween.

Em entrevista ao portal g1, uma moradora — que preferiu não se identificar — contou que o vídeo foi feito pelo namorado, na noite de quarta-feira (22/10). “A gente achou estranho, ele encostou no acostamento e filmou de longe. Foi tudo muito rápido”, relatou.

Até o momento, a identidade da mulher que aparece nas imagens não foi descoberta.