Balanço da Polícia Civil confirma 119 mortes em megaoperação no Rio

A ação, que começou na terça-feira (28/10), mobiliza forças de segurança em várias comunidades do Rio e é considerada uma das maiores operações da história do estado

Pessoas alinham corpos na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025 - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP )
Pessoas alinham corpos na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025 - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP )

A megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro, iniciada na manhã de terça-feira (28/10), já resultou em 119 mortos, 113 prisões e dezenas de apreensões de armas e drogas, segundo balanço atualizado divulgado nesta quarta (29/10), em coletiva de imprensa, pela Polícia Civil.

De acordo com o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, 113 pessoas foram presas e 10 adolescentes detidos. Também foram apreendidas 118 armas, sendo 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, além de 14 artefatos explosivos e toneladas de drogas.

Curi informou ainda que 119 pessoas foram “neutralizadas” durante os confrontos, das quais, segundo ele, 115 seriam “narcoterroristas” e quatro são policiais mortos, sendo dois civis e dois integrantes do Bope. “As únicas vítimas dessa operação foram os quatro policiais, incluindo dois civis e dois do Bope”, declarou o secretário.

No entanto, a Defensoria Pública do Estado informa ter recebido registros de 132 mortos até o momento.

Durante a coletiva, o delegado criticou o que chamou de “narrativas distorcidas” sobre os confrontos e exibiu vídeos para rebater informações que circulam nas redes sociais. Segundo Curi, há indícios de que equipamentos e trajes nos corpos dos suspeitos mortos na mata foram removidos de maneira "mágica" antes de serem expostos em via pública, o que, segundo ele, configura fraude processual.

“Temos imagens de pessoas retirando esses corpos da mata, tirando as roupas camufladas, paramentações e coletes balísticos que estavam com os narcoterroristas e colocando-os nas ruas. A Polícia Civil instaurou inquérito na 22ª DP, na Penha, para investigar essas ações”, afirmou.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 29/10/2025 13:33 / atualizado em 29/10/2025 13:34
