Megaoperação no Rio deixa 132 mortos, diz Defensoria Pública

O número de mortos na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28/10) contra o Comando Vermelho, chegou a 132. O número foi confirmado ao Correio pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29/10). Depois, o governo estadual afirmou, em entrevista coletiva, que foram contabilizados 119 mortos.
Há equipes da Defensoria Pública destacadas para atuação no Instituto Médico Legal (IML) do Rio para identificação dos corpos das vítimas. Entre os mortos estão dois policiais civis e dois militares.
Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, levaram, na madrugada desta quarta, mais de 60 corpos para a praça São Lucas. Segundo relatos da população, os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha.
A Ouvidoria e do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro segue acompanhando os desdobramentos da operação, com a presença de defensores públicos e toda equipe no Complexo da Penha e no IML.
"Ao mesmo tempo, a Defensoria reforça suas atuações técnicas em diversas frentes, prestando assistência jurídica integral e gratuita tanto aos familiares dos mortos quanto às pessoas presas e atingidas durante a operação", disse o órgão.
O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que técnicos periciais foram enviados ao Instituto Médico-Legal para a realização de perícia independente. O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, mantém contato permanente com as equipes em atuação e segue em monitoramento contínuo da situação.
