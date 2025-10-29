Operação contra tráfico de animais silvestres é deflagrada em 11 estados

Foram apreendidos 755 animais, além de gaiolas, armas de fogos, munições, 37 celulares, automóveis e documentos falsos - (crédito: MPSC/Divulgação)

Megaoperação nacional contra o tráfico de animais silvestres foi deflagrada nesta quarta-feira (29/10) em 11 estados. A ação é coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), por meio do Projeto Libertas, e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com o Ministério Público, a operação revelou que uma organização criminosa capturava os animais silvestres da Bahia e do norte de Minas Gerais para, posteriormente, transportá-los ao interior do Rio de Janeiro. Algumas das organizações atuavam em âmbito local ou regional.

Até o momento, foram cumpridos 116 mandados, com 18 prisões — 11 em flagrante e 7 com mandado, além de 36 fiscalizações administrativas. Também foram apreendidos 755 animais, bem como armas de fogos, munições, 37 celulares, gaiolas, automóveis e documentos falsos.

Além do crime ambiental, os suspeitos estão sendo investigados por receptação, falsificação de documentos públicos, maus-tratos, lavagem de dinheiro, introdução de espécies exóticas e associação criminosa.

Além de Minas Gerais, integram a operação os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.

