Dois homens são presos por tráfico de animais silvestres no Gama

Cerca de 130 canários-da-terra, além de uma mala no porta-malas com 11 filhotes de arara-canindé foram apreendidas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de animais silvestres na madrugada desta sexta-feira (24/10). Os policiais militares (PMDF) encontraram diversas caixas com cerca de 130 canários-da-terra, além de uma mala no porta-malas com 11 filhotes de arara-canindé, espécie ameaçada de extinção. Além disso, foram apreendidos itens utilizados na captura dos animais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apreensão foi feita durante uma operação do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na região do Gama. A dupla foi detida após abordagem a um veículo em um ponto de bloqueio montado pelos policiais.

Os suspeitos foram levados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de animais silvestres, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a PMDF, as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais responsáveis para os devidos cuidados e avaliação.