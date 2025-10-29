Serpentes, tartarugas, esquilos voadores: os animais resgatados em megaoperação

Mais de 750 animais silvestres foram resgatados e 18 pessoas presas em operação realizada com o apoio da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), nesta quarta-feira (29/10). Os alvos da operação responderão por manutenção e venda de animais de forma irregular, receptação, falsificação de selo público, maus-tratos, introdução de espécies exóticas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Por meio do Projeto Libertas e pelos Ministérios Públicos dos estados, a ação ocorreu de forma simultânea na madrugada. Até o momento, em âmbito nacional, foram apreendidos 755 animais silvestres, 116 mandados cumpridos e 18 prisões, em flagrante ou por mandado, além de outros itens apreendidos.
Minas Gerais
Em Minas Gerais, um dos estados com maior concentração do tráfico de animais silvestres, a operação ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte, em Montes Claros, Juíz de Fora e Governador Valadares.
Foram cumpridos, pela Polícia Civil, 41 mandados de busca e apreensão, com 39 alvos. Dentre os animais apreendidos estão 234 aves, três quelônios (espécia de tartaruga), três aracnídeos, seis serpentes, um anfíbio, quatro répteis, dois esquilos voadores e seis gatos de bengala.
Além disso, foram apreendidos 15 instrumentos de captura e realizadas quatro prisões em flagrante e 16 termos circunstanciados de ocorrência.
A Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais cumpriu 32 mandados de busca e apreensão, três prisões foram encaminhadas à delegacia e 16 termos circunstanciados de ocorrência. Foram apreendidos 286 pássaros silvestres (122 da fauna exótica) e um quelônio.
Até o momento, as multas já passaram de R$ 630 mil, com expectativa de superarem R$1 milhão.
Santa Catarina
Em Santa Catarina, a operação ocorreu nos municípios de Joinville, Florianópolis, Armazém, Joaçaba, Águas Mornas, Araranguá e Brusque. Foram mobilizados 96 agentes.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos contra 12 pessoas. Também foram apreendidos 101 animais silvestres e 113 exóticos, além de três armas, 1164 munições, documentos falsos e 10 celulares.
Paraná
No Paraná, foram cumpridos cinco mandados judiciais de busca e apreensão, possibilitando o resgate de 51 animais retirados ilegalmente da natureza. Os animais resgatados são pássaros silvestres variados e papagaios.
Além disso, foram apreendidos 10 celulares e cinco pés de maconha. Também houve uma prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes e foram firmados três termos circunstanciados.
Maranhão
No Maranhão, em São Luís, as ações ocorreram nos bairros Pão de Açúcar, Turu, Bairro de Fátima, Areinha e Vila Embratel.
Cinco pessoas foram foram conduzidas à delegacia, onde foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência e a apreensão de 50 aves silvestres, entre elas trinca-ferro, papagaio, tiziu, bigode, curió, canário-da-terra e canário exótico.
As demais unidades da Federação que participaram da operação não consolidaram ou não publicaram os dados da ação até a mais recente atualização desta reportagem.
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer
