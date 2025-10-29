Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Confira o sorteio das loterias desta quarta - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (29/10), seis loterias: os concursos 6865 da Quina; o 2879 da Dupla Sena; o 3525 da Lotofácil; o 298 da +Milionária; o 2842 da Lotomania e o 765 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$10 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 02-09-10-28-35-36. Os trevos sorteados foram: 2-6.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09-30-31-35-46-50 no primeiro sorteio; 12-14-15-27-40-46 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$192,2 mil.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 29 milhões, teve os seguintes números sorteados: 29-42-5-71-75.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 6,3 milhões , a Lotomania apresentou os seguintes números: 05-06-10-11-12-21-25-27-35-44-48-54-63-64-67-75-76-83-84-86.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3,4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 4

Coluna 3: 6

Coluna 4: 2

Coluna 5: 4

Coluna 6: 0

Coluna 7: 6

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-07-10-11-14-15-16-17-18-20-21-23-24.

Confira o sorteio na íntegra: