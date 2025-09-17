Arma do PCC foi usada em oito crimes violentos no DF

Uma arma usada por criminosos do Primeiro Comando da Capital (PCC) numa tentativa de homicídio, no Recanto das Emas, foi utilizada em outros sete crimes semelhantes na capital, informou a Polícia Civil.

Nesta quarta-feira (17/9), policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) deflagraram a operação Decretados e prenderam dois membros da facção envolvidos na tentativa de homicídio. O crime ocorreu em fevereiro deste ano e faz parte de um plano da organização.

Na ocasião, a vítima foi atingida a tiros pelos criminosos. A investigação revelou uma complexa rede de comunicação entre os envolvidos. Por aplicativos de mensagens, eles deixaram explícita a rigorosa disciplina e divisão de tarefas. Constatou-se, ainda, que a tentativa não foi um ato isolado, mas parte de um modus operandi violento e organizado pela facção, que inclui a autorização da cúpula, preparação logística, obtenção da arma de fogo, uso de veículos para fuga e destruição de provas.

Motivação



A polícia descobriu que a motivação do crime estava ligada à rivalidade entre a vítima e os autores, uma vez que a vítima era integrante do Comando Vermelho (CV). A arma utilizada pertence ao paiol da organização criminosa. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, a PCDF encontrou outro homem, de 35 anos, também faccionado e foragido da Justiça.