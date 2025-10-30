Belém anuncia aplicativo de transporte público para locais da COP 30

Belém — O governo do Pará anunciou, nesta quinta-feira (30/10), plano para a mobilidade urbana de Belém durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30), que deve trazer quase 200 delegações para a capital paraense. Além da COP, o planejamento contempla a Cúpula do Clima, nos dias 6 e 7 de novembro, e as pré-sessões que antecedem o evento. As operações iniciam no domingo (2/11) e vão até dia 23.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Às vésperas da COP, o trânsito é um dos assuntos que mais preocupam os belenenses, que já enfrentam transtornos em decorrência das obras e do maior número de turistas. Para desafogar as ruas, o governo do estado criou linhas de ônibus gratuitas exclusivas para participantes.

Além de reduzir o número de veículos nas vias, o investimento em transportes coletivos está alinhado com as metas de redução nas emissões pelos automóveis. A novidade é a criação de um aplicativo para smartphone para ver itinerários, encontrar os pontos e acompanhar o trajeto dos veículos em tempo real.

Chefe de Operações de Mobilidade para a COP 30 da Secretaria Extraordinária para a COP30 (SECOP), Luís Guilherme Martins afirma que o aplicativo está na fase final de testes e deve ser lançado nos próximos dias. Para utilizar os ônibus exclusivos, é necessário estar credenciado no evento. “Todas as áreas que a gente mapeou de acomodação para Belém, a gente tentou atender com esses ônibus”, explica.

O porta-voz afirmou ainda que os veículos vão para em locais distintos dos coletivos que circulam normalmente pela cidade para não confundir os passageiros. A instalação das placas nas paradas de ônibus provisórias vão acontecer na véspera do início da circulação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), explica que os pontos vão contar com policiamento. “Nosso compromisso é de que cada ponto de ônibus desse tenha uma dupla de policiais, não só para garantir a segurança, mas para dar a ordem de quem pode ou não pode subir e para qualquer situação que seja necessária”, afirma.

Interdições

Para os moradores, o impacto no trânsito começou a ser sentido há meses, desde o anúncio de que a cidade iria sediar o evento. É o caso da comerciante Francinete Corrêa, que trabalha em uma loja de artesanato no mercado Ver-o-Peso.

“Um trajeto de 15 minutos, eu demorei uma hora, e ainda tiver que andar um trecho que estava bloqueado”, relata. Além das obras, um dos motivos apontados pela vendedora é a ocupação de parte das pistas por bancas de comércio.

Leia também: Carta busca espaço na COP para o olhar feminino

Com o evento, algumas avenidas vão ser total ou parcialmente interditadas para a circulação de moradores, o que pode causar transtornos. Segundo o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Isaías Reis, menos de 10% das linhas de ônibus devem ter o itinerário afetado pelos bloqueios.

Nesta quinta, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou o envio de mensagens para cerca de 420 mil residentes em Belém e região metropolitana para comunicar as interdições. No caso de pessoas que residam ou trabalhem nas zonas afetadas, o acesso é permitido mediante credenciamento ou comprovação de residência.

Além dos bloqueios totais, algumas vias podem ser interditadas durante a passagem de comboios das delegações. Após a operação, elas voltam a funcionar normalmente.