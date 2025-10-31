"Estamos nos livrando da síndrome de vira-lata", diz ministro do Turismo em Belém

Na noite desta sexta-feira (31/10), um evento da rede hoteleira reuniu autoridades dos governos federal e do estado do Pará em Belém, prestes a sediar a 30ª Conferência das Partes (COP 30). A sessão solene, que contou com os ministros Celso Sabino, do Turismo, Rui Costa, da Casa Civil, e Jader Filho, das Cidades, além do governador Helder Barbalho (MDB), marcou a inauguração do hotel Vila Galé Collection Amazônia. O empreendimento construído em menos de um ano após o anúncio da COP é um reforço para a rede hoteleira para comportar os participantes do evento.

Durante a cerimônia, as autoridades ressaltaram o potencial turístico do Pará e afirmaram que o movimento na capital deve continuar a crescer após a conferência. Paraense, Sabino comemorou o aumento das viagens domésticas. “Estamos nos livrando da síndrome que assolava a nossa sociedade, a síndrome do vira-lata, em que o que era nosso valia menos do que era dos outros”, declarou.

O ministro também negou que os empreendimentos de hospedagem inaugurados para a COP se tornem “elefantes brancos” após o evento. Segundo ele, a capital paraense já enfrentava uma carência de leitos, o que impactava negativamente o turismo na região.

“Assim como nesse momento o Brasil e os brasileiros nunca estiveram com os olhos tão voltados para a Amazônia, para o norte do país, como estão agora. O mundo sempre teve curiosidade em conhecer a Amazônia e experimentar das nossas experiências, dos nossos sabores que estão ficando famosos, da nossa cultura”, declarou. “Agora, com várias opções de voos internacionais, com grandes hotéis, um sistema de habitação digno de grandes cidades, tenho certeza que Belém passa a viver também um novo momento na sua história e no seu turismo”.

O governador Helder Barbalho também destacou a importância do turismo dentro do território nacional. “Tenhamos orgulho do momento que estamos vivendo e vamos parar de pensar que o quintal do vizinho é mais bonito que o nosso”, declarou.

Durante o evento, Rui Costa destacou que o convite para a instalação de um hotel da Vila Galé em Belém foi feito por ele há menos de um ano. Além de criar mais leitos na cidade, o hotel foi responsável por revitalizar antigos galpões do Porto Futuro II, espaço importante no centro histórico da cidade, próximo à Estação das Docas. Pelo espaço cedido por 30 anos, a Secretaria de Cultura do Pará (Secult) vai obter parte do faturamento do hotel durante o funcionamento.