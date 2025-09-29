Círio de Nazaré é teste de fogo para rede hoteleira de Belém na COP30

Belém*— A pouco mais de 40 dias para a Conferência das Partes (COP30), as ruas de Belém (PA) são tomadas por obras, cartazes do evento e muita expectativa dos moradores. A cidade, que passou por momentos de descrédito sobre a capacidade de receber a conferência e polêmicas por preços abusivos, agora reorganiza toda a logística urbana para o momento em que a capacidade de receber turistas vai ser colocada a prova — e não se trata da conferência climática, ainda.

No início de outubro, menos de um mês antes de receber a COP30, Belém vive o momento mais importante do ano para a população local: o Círio de Nazaré. O evento, que reúne milhares de fiéis na maior procissão religiosa do mundo, assume um novo papel em 2025. Além do simbolismo cultural e turístico, a celebração vai ser uma verdadeira “prova de fogo” para a rede hoteleira e de turismo antes de receber as delegações internacionais.

Com inauguração marcada para 30 de outubro, o hotel Vila Galé Collection Amazônia vai abrir as portas no dia 9 de outubro para receber turistas que vão acompanhar o Círio. O empreendimento, anunciado em agosto do ano passado, é um reforço para a rede hoteleira de Belém e fica localizado em área emblemática da cidade, nos antigos armazéns do Porto Futuro II, próximo à Estação das Docas.

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (22/9), o presidente do grupo de hotelaria português, Jorge Rebelo de Almeida, destacou os esforços para construir o empreendimento de 227 apartamentos em cerca de um ano. “Depois o Helder Barbalho (governador do Pará) chega para mim e diz assim: 'Já que tu vais abrir no início de novembro, tu faz um esforcinho adicional e abre antes para o Círio de Nazaré'. Eu disse: 'Olha, eu gosto de desafios, mas também não exagera'”, brincou o empresário.

O evento contou com a participação do ministro do Turismo, Celso Sabino, da secretária de Estado de Cultura do Pará, Ursula Vidal, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, que destacaram o potencial turístico do estado.

Representante do governo paraense, Vidal destacou o simbolismo da inauguração para o Círio. “Nós estamos muito felizes que nós tenhamos esse alinhamento tão bonito de calendário, mas também de vontade política”, pontuou.





Nova página no turismo

Quem anda pelas ruas de Belém, pode observar uma cidade em preparativos. Até mesmo nas madrugadas, equipes trabalham para entregar as obras no prazo apertado. Para o Círio, já é possível passar por arquibancadas montadas para assistir ao espetáculo de fé, mesmo quase duas semanas antes das romarias.

Presente na coletiva, o ministro Celso Sabino afirma que a “COP vai ajudar bastante, mas não é ela que vai determinar esse número grande” de turistas. O chefe do Turismo, natural da capital paraense, destacou que o Aeroporto de Belém registrou recorde com a movimentação de 4,1 milhões de passageiros em 2024.

“Claro que fazer essa COP aqui na cidade de Belém não representa o mesmo desafio que fazer em São Paulo, Nova York ou Paris”, pontuou. “Belém não é a capital do Brasil, nem uma das maiores cidades do país, mas Belém é a porta de entrada da Amazônia”.

Sabino apontou ainda que a expectativa é aumentar em 100% o número de turistas em relação ao ano passado. “Todas as companhias de aviação aumentaram o número de voos com destino à cidade de Belém desde o ano passado e essa tendência vem seguindo uma curva ascendente”, afirma. “A perspectiva é de que, no período pós-COP, os investimentos na ampliação de leitos vão se tornar também sustentáveis e rentáveis”.

O evento destacou ainda a geração de empregos por conta dos preparativos. “Quando a gente fala ‘o turismo melhorou’, alguém pode pensar: ‘o que eu tenho a ver com isso?’”, questionou Marcelo Freixo, presidente da Embratur. “Se você entrar aqui na Vila Galé, você vai ver o que você tem a ver. Olha a quantidade de gente trabalhando, Belém nunca mais vai ser a mesma”.

O presidente da Embratur frisou o potencial do turismo na economia. “O que vai gerar emprego e renda, o que vai gerar uma economia dinâmica é o turismo”, declarou.

Sabino e Freixo estiveram no estado para o lançamento do Plano Brasis — Plano Internacional de Marketing Turístico 2025-2027. A campanha voltada para o turismo internacional busca posicionar o Brasil como rota atrativa para estrangeiros e exaltar a diversidade do país de território continental.

Durante a coletiva, o ministro comemorou ainda o número de turistas estrangeiros em 2025. Em setembro, segundo dados da Polícia Federal, o país alcançou a marca de 6.938.732, e está prestes a bater o recorde de 7 milhões conquistado em 2024. A meta para este ano, segundo Sabino, que deve ficar na pasta só até a próxima semana, é de 10 milhões.

Hospedagem das delegações

Assim como boa parte da rede hoteleira da cidade, o Vila Galé está com todas as vagas preenchidas para o período da COP30 mesmo antes da inauguração. Durante a conferência, o hotel vai hospedar membros da delegação de Portugal, União Europeia, Ministério do Turismo do Brasil, Embaixada do Chile e do Senado, além de diretores da Organização das Nações Unidas (ONU).

O empreendimento contou com apoio dos governos federal, estadual e municipal. O espaço, nos antigos armazéns do Porto Futuro II, foi cedido pela Secretaria de Cultura do Pará (Secult) pelos próximos 30 anos. Em contrapartida, a pasta vai obter parte do faturamento durante o período.

Além de ampliar os leitos para a conferência, a iniciativa faz parte de um projeto de revitalização da região portuária de Belém. As parcerias com governos e revitalização de espaços públicos já fazem parte da identidade da Vila Galé. Em 2025, o grupo inaugurou o Vila Galé Collection Ouro Preto, em Minas Gerais. O empreendimento fica localizado no antigo Colégio Dom Bosco, prédio que também abrigou o 1º Quartel do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais, em 1779.

São 13 hotéis no Brasil, nos estados do Ceará (3), Minas Gerais, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Bahia (2), Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Pará. A primeira unidade da rede no Norte do país promete valorizar a cultura, gastronomia e identidade local.

“O Brasil é talvez dos países com maior potencial turístico do mundo”, destaca Jorge Rebelo de Almeida, fundador do grupo Vila Galé. “O Brasil não é só um estado, nem é possível os estados tentarem mostrar-se ao mundo isoladamente. Eles têm a sua autenticidade própria, mas tem que mostrar a grandeza global do país”.

O empreendimento conta com 185 apartamentos, 21 quartos familiares, 10 Premium, 9 Nep Kids e duas suítes. Todos os quartos, com exceção dos infantis, homenageiam uma personalidade feminina. Entre os grandes nomes homenageados estão Fernanda Torres, Elis Regina, Clarice Lispector e Madre Teresa de Calcutá.



















*A repórter viajou a convite da rede de hotéis Vila Galé

