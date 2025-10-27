Mulher morre após casa ser invadida durante guerra entre facções

Mulher é baleada em tiroteio na Zona Norte do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 60 anos foi morta após ter a casa invadida por criminosos durante uma violenta troca de tiros entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto, que começou na noite de domingo (26/10) e se estendeu até a madrugada desta segunda-feira (27/10), espalhou pânico entre os moradores e levou ao fechamento de escolas e unidades de saúde da região.

Segundo informações do jornal O Globo, dois criminosos do CV invadiram a casa de Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, e fizeram ela e familiares reféns. Rivais do TCP metralharam o imóvel, e Marli foi atingida na cabeça. Apesar de ter sido socorrida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, não resistiu aos ferimentos. Os dois invasores se renderam após negociação com a PM e foram presos com dois fuzis.

A guerra teve início quando criminosos do Complexo do Chapadão, ligados ao CV, entraram em território dominado pelo TCP. Em meio à invasão, tiros e explosões foram ouvidos por horas em diferentes pontos de Costa Barros. Durante o cerco policial, três suspeitos foram baleados em confronto na Pavuna, bairro vizinho, um deles morreu. Outros dois foram presos e levados para a 39ª DP (Pavuna).

O Correio procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil do estado. Apenas a Civil se manifestou, informando que "a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência está em andamento."