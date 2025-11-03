Dado Dolabella assume que agrediu Luana Piovani

O ator Dado Dolabella reconheceu publicamente ter agredido a ex-namorada Luana Piovani durante o relacionamento que manteve com a atriz em 2008.

A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no "Domingo Espetacular", da Record. O tema voltou à tona após Dado ser novamente acusado de violência física contra a atual companheira.

Ao ser questionado sobre o episódio com Luana, o artista afirmou que houve “agressões mútuas” naquela ocasião. Cabrini, então, insistiu: “Mas você a agrediu?” — e Dado respondeu: “Agredi.” O ator ainda tentou contextualizar o momento do conflito.

“Eu estava saindo, já era três horas da manhã. Eu estava pedindo para a gente ir embora para casa. Teve uma hora que eu falei: ‘chega, estou indo embora’. Quando virei as costas para ir embora, ela me pegou pelo braço e a unha entrou no meu braço. Quando ela fez isso, eu fiz o gesto para me soltar. Acertou o rosto dela e caiu no chão”, contou.

Na sequência, Dolabella reconheceu a gravidade do gesto e assumiu a responsabilidade pelo ato. “Fui covarde, porque a força da mulher e do homem é completamente desproporcional”, declarou o ator, que enfrenta novas denúncias de agressão em 2025.

Namorada tenta acobertar Dado após agressões, mas é exposta

Recentemente, a atual Miss Gramado já havia confirmado o fim da relação ao portal UOL. Pouco tempo depois, entretanto, surgiu ao lado de Dado nos stories do Instagram para desmentir a separação e minimizar os rumores.

“A gente veio aqui, juntinhos, só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e só queremos curtir o fim do nosso sábado tranquilos”, afirmou a modelo. “É isso. Paz, gente, paz. Só amor”, completou o ator.

No domingo (26), a história ganhou um novo capítulo. A influenciadora Rafa Clemente, que afirma ser amiga de Marcela, divulgou nas redes sociais fotos e vídeos que, segundo ela, foram enviados pela própria Miss.

Nas imagens, Marcela aparece com hematomas e visivelmente abalada. Em um dos registros, ela relata ter sido agredida, dizendo: “Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido para ti botar menos sal na comida.”

O áudio ainda mostra a voz de um homem, identificado por Rafa como Dado Dolabella, respondendo: “É, foi por isso. Foi por isso”. Segundo Rafa, as gravações seriam provas de um caso de violência doméstica. A influenciadora pediu que o ator fosse denunciado às autoridades e afirmou que Marcela a procurou em busca de ajuda.