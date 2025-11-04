Corpo atribuído à "Japinha do CV" é de homem da Bahia, diz polícia

Imagens de um corpo morto viralizadas nas redes sociais durante a megaoperação, tinham sido atribuídos a "Japinha do CV" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) afirmou, nesta terça-feira (4/11), que não há nenhuma mulher confirmada na lista dos mortos em megaoperação realizada nos dias 28 e 29 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio.

A corporação desmentiu a informação de que a integrante do Comando Vermelho conhecida como Penélope, ou "Japinha do CV", estaria entre as 121 pessoas mortas na ação. "A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", disse a PCERJ.

Dos 117 suspeitos mortos, 115 já foram identificados. Os dois restantes ainda não tiveram a identidade revelada, mas as equipes apontam que ambos sejam do sexo masculino.

Entenda

Logo após a megaoperação, circularam nas redes sociais imagens desfiguradas de uma mulher vestindo roupas camufladas e colete à prova de balas, identificada como a suposta traficante Penélope, que seria uma das figuras de confiança do Comando Vermelho. As publicações afirmavam que ela havia morrido em confronto com policiais.

Nas redes sociais, uma mulher que se apresentou como irmã da jovem e pediu que as imagens do corpo, deixassem de ser compartilhadas. "Por favor, parem de postar as fotos dela morta. Eu e minha família estamos sofrendo muito", escreveu.



Não se sabe, até o momento, sobre o paradeiro da moça.