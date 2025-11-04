InícioBrasil
Turquia quer definição na COP30 sobre a forma de financiamento climático

Turquia defende que ajuda dos países desenvolvidos a nações sem responsabilidade histórica deve ser prioridade nas discussões desde ano

Murat Kurum, ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas: posição da Turquia sobre a COP30 - (crédito: Roberto Fonseca / CB / DA Press)
Murat Kurum, ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas: posição da Turquia sobre a COP30 - (crédito: Roberto Fonseca / CB / DA Press)

Hatay (Turquia) – A Turquia defende que a principal pauta da COP30, que começa na próxima semana no Brasil, seja a definição da nova forma de financiamento climático. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas, Murat Kurum, o ponto mais crítico das negociações é o fornecimento de apoio financeiro pelos países desenvolvidos, voltado especialmente aos que não têm responsabilidades históricas nas emissões globais de gases de efeito estufa.

Em entrevista a jornalistas estrangeiros nesta terça-feira (4/11), durante o detalhamento do plano de reconstrução das cidades destruídas pelo terremoto de 2023, o representante do governo turco afirmou que a conferência deve priorizar a discussão sobre o papel do financiamento climático no enfrentamento das crises ambientais.

Murat Kurum destacou que o mundo vive um período de múltiplas emergências, como escassez de água, aumento da seca e intensificação de eventos sísmicos. “É preciso definir de uma vez sobre como será o financiamento”, afirmou.

De acordo com o ministro, a Turquia espera que o processo da COP30 seja conduzido com base no Acordo de Paris e em uma visão inclusiva, que não deixe nenhum país para trás. Ele também mencionou que problemas como o derretimento de geleiras impactam diretamente países como o Equador e as nações do Pacífico.

Ao final, o ministro expressou apoio ao Brasil e afirmou que a Turquia oferecerá toda a colaboração necessária durante a presidência brasileira da conferência.

