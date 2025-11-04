Idosa de 70 anos ganha documento de identidade pela primeira vez

Mais de sete décadas sem ser contabilizada pelo Estado como uma cidadã. Para Maria Imaculada Conceição, 70 anos sem poder ir ao médico, estudar, votar ou exercer direitos básicos pela falta de um documento de identificação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O nome e a data de nascimento, 8 de dezembro, homenagens a Nossa Senhora Imaculada Conceição, foram escolhidos por ela mesma. A idade é uma estimativa, já que a mulher, natural de Caucaia (CE), não tem informações sobre o nascimento ou mesmo sobre os pais.

Na última semana de outubro, dona Conceição recebeu a primeira carteira de identidade com o Cadastro de Pessoa Física (CPF). A cearense ganhou a primeira certidão de nascimento em 12 de agosto, após o pedido feito pela Defensoria Pública do Ceará ser aceito pela Justiça. “Quando eu nasci, onde eu nasci e quem são os meus pais, eu não sei. Resumindo, eu não sei nem quem sou eu. Eu não sabia, mas agora sei”, conta.

A virada de chave na vida da nova cidadã registrada ocorreu por meio de uma amiga. Na época, Conceição estava doente, mas não ia ao médico por não ter nenhum documento. “Conversando mais, eu entendi que ela não tinha nenhum documento mesmo, nem o registro, nunca teve”, conta Cláudia de Araújo, que acompanhou a amiga à Defensoria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Tanta gente em boas condições passaram pela minha vida, mas ninguém me ajudou com isso. Teve quem prometeu, quem também não voltou, mas a Cláudia me ajudou, eu sou muito agradecida a ela”, conta Conceição, que faz planos para a nova fase da vida. “E agora eu quero ir em uma escola. Eu nunca entrei em uma”.

Assim como a cearense, cerca de 2,7 milhões de pessoas não tem registro civil ou documentos, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).