Polícia interdita 49 postos por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC

Ao todo, a operação carbono 86 cumpriu 17 mandatos no Piauí, Maranhão, Tocatins e São Paulo na manhã desta quarta-feira (5/11) - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

A Polícia Civil do Piauí interditou 49 postos de gasolina no Piauí, Maranhão e Tocantins na manhã desta quinta-feira (5/11). A operação batizada de “Carbono Oculto 86” tem o objetivo de desarticular a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. Vinte postos estão na capital piauiense Teresina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As investigações revelaram que a facção criminosa utilizava uma estrutura "sofisticada" composta por empresas de fachada, fintechs, fundos de investimento e uma rede de distribuição de combustíveis para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar bens de grande valor.

A polícia também apreendeu documentos, carros de luxo em endereços ligados aos investigados, além de um avião, possivelmente do empresário Haran Santhiago Girão Sampaio. De acordo com as investigações, o esquema realizou “movimentações atípicas” no valor de R$ 5 bilhões.













Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão contra investigados nesses três estados e também em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Piauí destacou que a ação reuniu inteligência financeira e de segurança para mapear a cadeia de combustíveis, desde o posto até os agentes operacionais destes quatro estados. Segundo a investigação, o foco principal é o grupo investigado na capital paulista.

A suspeita é de que a rede permitia ao PCC recolocar dinheiro proveniente de tráfico e outros crimes no mercado formal, por meio de pagamentos em espécie ou via maquininhas de cartão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a ação foram interditados postos de combustívei municípios de: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira, no Piauí; Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão; e São Miguel do Tocantins, no Tocantins. Também foram feitas buscas e apreensões na capital paulista.