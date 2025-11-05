Brasil pode zerar emissões de carbono até 2040, aponta estudo

O Brasil pode atingir a neutralidade climática até 2040, dez anos antes da meta oficial. A projeção é do estudo Brazil Net-Zero 2040, coordenado pelo Instituto Amazônia 4.0, lançado nesta quarta-feira(5/11) na Academia Brasileira de Ciências (ABC). O trabalho propõe caminhos para acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).
A pesquisa, liderada por Carlos Nobre, Roberto Schaeffer, Mercedes Bustamante, Eduardo Assad e Nathalia Nascimento, utilizou o modelo Brazilian Land Use and Energy System Model (BLUES) para simular cenários de mitigação entre 2020 e 2040. Foram comparadas a meta atual de neutralidade até 2050 e duas novas projeções: AFOLU-2040, baseada em agricultura, florestas e uso da terra, e Energy-2040, centrada na transição energética.
O cenário AFOLU-2040 prevê desmatamento zero até 2030, ampliação de áreas reflorestadas e incentivo à agricultura regenerativa. Segundo os pesquisadores, mais de 87% das remoções de carbono até 2040 viriam de soluções baseadas na natureza, como reflorestamento, restauração de ecossistemas e sistemas agroflorestais.
Já o Energy-2040 propõe reduzir a dependência de petróleo e acelerar a eletrificação dos transportes e da indústria. A estratégia inclui o uso de biocombustíveis e tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) em setores como cimento, aço e produtos químicos. O estudo aponta que, embora esse caminho diminua os riscos ambientais, exige investimentos mais altos e depende de tecnologias ainda em consolidação.
O estudo conclui que a antecipação da neutralidade climática só será possível com políticas que garantam inclusão social e justiça climática. “Se bem-sucedido, o Brasil poderá se tornar um exemplo para o Sul Global, mostrando que crescimento econômico e ação climática ambiciosa podem caminhar juntos”, afirma a equipe.
