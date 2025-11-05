Brasil pode zerar emissões de carbono até 2040, aponta estudo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi estimada em 5 mil metros quadrados e não houve registro de vítimas - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A press)

O Brasil pode atingir a neutralidade climática até 2040, dez anos antes da meta oficial. A projeção é do estudo Brazil Net-Zero 2040, coordenado pelo Instituto Amazônia 4.0, lançado nesta quarta-feira(5/11) na Academia Brasileira de Ciências (ABC). O trabalho propõe caminhos para acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pesquisa, liderada por Carlos Nobre, Roberto Schaeffer, Mercedes Bustamante, Eduardo Assad e Nathalia Nascimento, utilizou o modelo Brazilian Land Use and Energy System Model (BLUES) para simular cenários de mitigação entre 2020 e 2040. Foram comparadas a meta atual de neutralidade até 2050 e duas novas projeções: AFOLU-2040, baseada em agricultura, florestas e uso da terra, e Energy-2040, centrada na transição energética.



O cenário AFOLU-2040 prevê desmatamento zero até 2030, ampliação de áreas reflorestadas e incentivo à agricultura regenerativa. Segundo os pesquisadores, mais de 87% das remoções de carbono até 2040 viriam de soluções baseadas na natureza, como reflorestamento, restauração de ecossistemas e sistemas agroflorestais.



Já o Energy-2040 propõe reduzir a dependência de petróleo e acelerar a eletrificação dos transportes e da indústria. A estratégia inclui o uso de biocombustíveis e tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) em setores como cimento, aço e produtos químicos. O estudo aponta que, embora esse caminho diminua os riscos ambientais, exige investimentos mais altos e depende de tecnologias ainda em consolidação.



O estudo conclui que a antecipação da neutralidade climática só será possível com políticas que garantam inclusão social e justiça climática. “Se bem-sucedido, o Brasil poderá se tornar um exemplo para o Sul Global, mostrando que crescimento econômico e ação climática ambiciosa podem caminhar juntos”, afirma a equipe.

*Estagiário sob a supervisão de Edla Lula



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Casamento homoafetivo cresce 728% no Brasil em 12 anos; maioria são mulheres

Casamento homoafetivo cresce 728% no Brasil em 12 anos; maioria são mulheres Brasil Wellington Dias diz que políticas sociais "são dever de governo, não caridade"

Wellington Dias diz que políticas sociais "são dever de governo, não caridade" Brasil Homem é atingido por tiro e mostra autor do disparo antes de morrer

Homem é atingido por tiro e mostra autor do disparo antes de morrer Brasil Governo Trump lamenta morte de policiais no RJ e se coloca 'à disposição' da gestão Castro

Governo Trump lamenta morte de policiais no RJ e se coloca 'à disposição' da gestão Castro Brasil 'Violência do crime não deve ser substituída pela violência estatal', diz pesquisador dos EUA

'Violência do crime não deve ser substituída pela violência estatal', diz pesquisador dos EUA Brasil Defensor público tentou reanimar "Barbie Humana" por nove minutos antes da morte em SP