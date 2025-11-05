Wellington Dias diz que políticas sociais "são dever de governo, não caridade"

Dias aproveitou para convidar os países presentes no evento a apoiarem a Declaração sobre a Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada em Ser Humano - (crédito: Roberta Aline / MDS)

Durante plenária da Segunda Cúpula para o Desenvolvimento Social, em Doha, no Catar, nesta quarta-feira (5/11), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que “combater a fome e a pobreza e promover o desenvolvimento social é dever de governo, não caridade”.

Em seu discurso, Dias exaltou as políticas sociais brasileiras que resultaram na saída do país do Mapa da Fome e na redução da desigualdade. Dentre elas, deu ênfase à ampliação da proteção social universal e não contributiva e a articulação da segurança alimentar com a produção, além das compras públicas de pequenos produtores e acesso à alimentação adequada.

“O presidente Lula nos lembra: fome não é um fenômeno natural, é escolha política. Em julho, o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome. Desde 2023, retiramos 26,5 milhões de pessoas da fome e 7,6 milhões da pobreza, fruto de políticas baseadas em evidências e da decisão do presidente Lula de incluir os pobres no orçamento”, disse o ministro.

O discurso de Dias destacou, ainda, os avanços da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que cresceu para mais de 200 membros e estabeleceu um modelo de cooperação onde os países lideram seus próprios programas. O principal objetivo da Aliança é colocar, no centro da agenda global, a luta contra a fome e a pobreza.

Ele também convidou os países para apoiarem a Declaração sobre a Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada em Ser Humano (que será adotada na COP30). “A declaração deixará claro que os piores impactos das mudanças climáticas recaem sobre os mais pobres e vulneráveis, e que uma transição climática justa deve proteger seus direitos, fortalecer sua resiliência e garantir dignidade humana”, comentou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro