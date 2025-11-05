COP 30: PF identifica mais de 300 drones que sobravoavam Belém

Segundo a Polícia Federal, os drones foram localizados em áreas de interesse estratégico à preparações do evento internacional como locais de deslocamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do Aeroporto Internacional de Belém, o Parque da Cidade, o Porto Outeiro e o Porto Miramar - (crédito: Divulgação/Quaternium)

A Polícia Federal (PF) informou, na noite desta quarta-feira (5/11), que identificou 316 drones irregulares e neutralizou outras 31 tentativas de voo irregulares em área de segurança dos preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para os dias 10 a 21 de novembro, em Belém.

As informações sobre drones irregulares na capital paraense foram divulgadas pelo Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), sob direção da Polícia Federal e com a participação das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea) e demais órgãos de segurança pública.

Segundo a Polícia Federal, os drones foram localizados em áreas de interesse estratégico à preparações do evento internacional como locais de deslocamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do Aeroporto Internacional de Belém, o Parque da Cidade, o Porto Outeiro e o Porto Miramar.

"O uso não autorizado de aeronaves remotamente pilotadas constitui infração administrativa e pode configurar crime previsto na legislação penal e aeronáutica brasileira, sujeitando o operador a sanções civis, penais e administrativas", comunicou a PF, em nota.