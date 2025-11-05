Lula vai convidar líderes europeus para reunião da Celac, na Colômbia

O convite, de acordo com o Itamaraty, será feito por meio de uma reunião entre o petista e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Vander Leyer - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai contar com a participação de líderes da União Europeia (UE) na reunião da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), prevista para os dias 9 e 10 de novembro, na Colômbia.

O convite, de acordo com o Itamaraty, será feito por meio de uma reunião entre o petista e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Vander Leyer, prevista para ocorrer no fim da tarde desta quarta-feira (5/11), em Belém.

O encontro ocorre em meio aos preparativos para a realização da 30ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP 30). O evento terá a abertura oficial na próxima segunda-feira (10).

Encontro da Celac

Já a reunião dos 33 países que integram a Celac terá como cenário ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Venezuela. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o encontro da cúpula latino-americana e caribenha deverá prestar solidariedade ao país sulamericano.

"Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá (na reunião da Celac) chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia", anunciou o chanceler, em entrevista coletiva realizada hoje em Belém.