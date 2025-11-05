Pernambucano é o novo coordenador de eventos da Igreja Católica em Roma

Gilberto Gomes já presidiu por dois mandatos a Fraternidade Internacional das Novas Comunidades de Vida e Aliança de Direito Pontifício - (crédito: Divulgação Vaticano News)

Os eventos do Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica (Charis, em inglês) de 2025, em Roma, serão coordenados pelo pernambucano Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria. Os encontros, idealizados pelo papa Francisco, reúnem delegações de cerca de 130 países.

O convite para o cargo partiu diretamente da presidência do Serviço. Assim, Gilberto estabelecerá escritório no Palácio de São Calisto, em Roma, e será responsável pela organização, estrutura e logística dos encontros internacionais.

Anteriormente, ele presidiu por dois mandatos a Fraternidade Internacional das Novas Comunidades de Vida e Aliança de Direito Pontifício (Frater), entidade sucedida pelo Charis.

“É uma alegria retornar a Roma com essa nova missão, servindo à Igreja na organização dos eventos internacionais do Charis, que hoje reúne mais de 200 milhões de fiéis no mundo”, afirma Gilberto.

Recentemente, o pernambucano teve a primeira audiência privada com o papa Leão XIV, a convite do Núncio Apostólico de Burundi, Dom Dieudonné Datonou. Enquanto esteve à frente da Freter, Gilberto coordenou eventos históricos, como o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica, em 2017.

“Esta nova etapa representa não apenas um reconhecimento, mas também um chamado para servir ainda mais. Estar em Roma é uma oportunidade de levar o carisma da Obra de Maria ao coração da Igreja”, diz.

Fundada em 1990, por Gilberto, em Recife, a Comunidade Católica Obra de Maria tem o objetivo de evangelizar através de ações sociais. Atualmente, a iniciativa já conta com mais de 5 mil missionários espalhados por 63 países.