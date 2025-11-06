Integrante do CV fez 'intercâmbio' para aprender táticas de guerra na Ucrânia

Criminoso fez treinamento fora do Brasil para usar contra as forças de segurança do Rio de Janeiro, diz polícia - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um integrante da facção Comando Vermelho (CV) por fazer um “intercâmbio” na Ucrânia para aprender técnicas de guerra e aplicá-las no Brasil contra as forças de segurança. O país europeu está em conflito com a Rússia há quase quatro anos.

Segundo as investigações, Philippe Marques Pinto, de 29 anos, teria viajado diversas vezes para a Europa com esse objetivo e pode ainda estar no continente, embora seu paradeiro seja incerto. A Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil afirmou que as táticas aprendidas por ele são consideradas terroristas e seriam usadas em ações contra a polícia brasileira. A reportagem do Correio não conseguiu localizar a defesa do acusado.

De acordo com o inquérito, Marques Pinto é ligado ao traficante Antonio Hilário Ferreira, o Rabicó, uma das principais lideranças do Comando Vermelho e apontado como chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ).

A polícia descobriu que o criminoso viajou pelo menos três vezes à Europa desde o início da guerra na Ucrânia. Em todas as ocasiões, ele partiu do Aeroporto do Galeão, no Rio, com destino a Lisboa, em Portugal, e de lá seguiu para a zona de conflito.

A primeira viagem ocorreu em junho de 2023, quando ele permaneceu seis meses fora do país. Em seguida, ficou um ano na Europa, entre junho de 2024 e junho de 2025. A terceira viagem foi registrada em 9 de setembro deste ano. Desde então, ele não retornou ao Brasil. Investigadores tiveram acesso a fotos e vídeos que mostram Marques Pinto portando armas, usando uniforme militar e atuando em áreas de combate.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) instaurou um inquérito para apurar o caso. Philippe Marques Pinto já possui antecedentes por tráfico de drogas e agora será investigado também pelos crimes de apologia ao tráfico e associação para o tráfico.