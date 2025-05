Membros do Comando Vermelho instalados no DF são alvos de megaoperação

A facção carioca Comando Vermelho (CV) está na mira das Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Distrito Federal. Nesta manhã, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão contra membros da organização criminosa no lotados em regiões do DF e no Complexo Penitenciário da Papuda. A operação foi denominada Patrinus Malus

A ação faz parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (Ficco/DF). As investigações são um desdobramento da operação Fragmento e têm como objetivo impedir a expansão financeira e territorial do Comando Vermelho na capital e no Entorno.

Cerca de 80 policiais foram mobilizados. As ordens judiciais foram cumpridas em Taguatinga, Ceilândia e Itapoã, no município de Valparaíso de Goiás, e em diversas celas do Complexo Penitenciário da Papuda.

Identificação

A partir da análise dos elementos de informação coletados em fases anteriores das investigações, a polícia identificou a estrutura mantida pelo grupo investigado, voltada à arregimentação de novos membros e à defesa dos interesses ilícitos da facção criminosa.

As ações também visam impedir a realização de crimes coordenados e reprimir eventuais tentativas de domínio territorial por parte de organizações criminosas no DF e Entorno.