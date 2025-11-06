Apenas 12% dos municípios possuem estrutura adequada de defesa civil, aponta CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou, nesta quinta-feira (6/11), um diagnóstico sobre a estrutura das defesas civis municipais no Brasil. O levantamento realizado entre 2024 e 2025 com 2.871 prefeituras indica que apenas 12% das cidades têm estrutura exclusiva e adequada, com viaturas e equipamentos suficiente para atuar na prevenção, resposta e recuperação de desastres.

O estudo mostra que 32% possuem estrutura exclusiva vinculada ao gabinete do prefeito e 12% têm um órgão próprio em secretaria específica. Outros 49% dos municípios acumulam as funções de defesa civil com outros órgãos da administração local e 13% informaram não realizar nenhuma ação de defesa civil.

Em relação aos recursos financeiros, mais de 70% informaram que os gastos mensais com defesa civil não ultrapassam R$ 50 mil, o equivalente a até R$ 600 mil por ano. Quase 40% não incluíram dotação orçamentária específica para a área na Lei Orçamentária Anual (LOA), e 65% ainda não instituíram um Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.



A pesquisa também aponta que 67% dos municípios declararam precisar de apoio financeiro para ações de prevenção de desastres, e 56% afirmaram necessitar de assistência técnica para avaliação de danos e prejuízos. Os consórcios intermunicipais, que poderiam ampliar a capacidade local de resposta são utilizados em 15% dos municípios.



Outro dado é a baixa presença de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs). Apenas 14% das prefeituras afirmaram possuir esses grupos de voluntários, enquanto 43% não têm e 37% pretendem implementar.



O panorama geral da CNM mostra que a maior parte das administrações locais ainda atuam de forma reativa, priorizando a busca por recursos e capacitação, mas com lacunas na implementação de instrumentos técnicos como planos, mapeamentos e sistemas de monitoramento.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

