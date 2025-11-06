"Estou salva, obrigada": mensagem de criança emociona policiais

Polícia Civil é surpreendida por mensagem de agradecimento de criança na DPCAMI de Chapecó - (crédito: Polícia Civil de Santa Catarina)

Na manhã da última segunda-feira (04/11), policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Chapecó, em Santa Catarina, foram surpreendidos por uma mensagem emocionante escrita na parede da brinquedoteca da unidade: “OI, ESTOU SALVA, OBRIGADA DPCAMI”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O gesto simples emocionou a equipe da delegacia, que diariamente acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Na brinquedoteca da DPCAMI passam tanto vítimas diretas de diversos tipos de crimes quanto crianças que acompanham mães vítimas de violência doméstica, vivenciando situações de sofrimento indireto.

"A equipe da DPCAMI sentiu-se profundamente emocionada quando o fato foi descoberto, afinal, o ato representa o sentimento de todas as crianças que se encontram em situação de sofrimento e vulnerabilidade e são acolhidas na unidade policial no momento em que mais precisam", disse o órgão em comunicado oficial.

Leia também: Homem é atingido por tiro e mostra autor do disparo antes de morrer

Para os policiais civis da unidade, a mensagem representa o sentimento de todas as crianças atendidas e reforça a importância do trabalho realizado pelos profissionais que atuam na proteção de crianças, mulheres, adolescentes e idosos em Chapecó.

Leia também: Ministério Público desarticula um dos maiores grupos neonazistas do país

Polícia Civil é surpreendida por mensagem de agradecimento de criança na DPCAMI de Chapecó (foto: Polícia Civil de Santa Catarina)