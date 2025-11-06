"Estou salva, obrigada": mensagem de criança emociona policiais

Na manhã da última segunda-feira (04/11), policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Chapecó, em Santa Catarina, foram surpreendidos por uma mensagem emocionante escrita na parede da brinquedoteca da unidade: “OI, ESTOU SALVA, OBRIGADA DPCAMI”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O gesto simples emocionou a equipe da delegacia, que diariamente acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Na brinquedoteca da DPCAMI passam tanto vítimas diretas de diversos tipos de crimes quanto crianças que acompanham mães vítimas de violência doméstica, vivenciando situações de sofrimento indireto.
"A equipe da DPCAMI sentiu-se profundamente emocionada quando o fato foi descoberto, afinal, o ato representa o sentimento de todas as crianças que se encontram em situação de sofrimento e vulnerabilidade e são acolhidas na unidade policial no momento em que mais precisam", disse o órgão em comunicado oficial.
Para os policiais civis da unidade, a mensagem representa o sentimento de todas as crianças atendidas e reforça a importância do trabalho realizado pelos profissionais que atuam na proteção de crianças, mulheres, adolescentes e idosos em Chapecó.
Saiba Mais
- Brasil Prefeito de Florianópolis promete passagem 'de volta' a quem chegar sem emprego
- Brasil Startup brasileira vence o 'Oscar da sustentabilidade' com IA
- Brasil Integrante do CV fez 'intercâmbio' para aprender táticas de guerra na Ucrânia
- Brasil Pernambucano é o novo coordenador de eventos da Igreja Católica em Roma
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta
- Brasil COP 30: PF identifica mais de 300 drones que sobravoavam Belém