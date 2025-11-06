Startup brasileira vence o 'Oscar da sustentabilidade' com IA

Reflorestamento com IA rende à startup brasileira o Eartshot Prize 2025, idealizado pelo Príncipe William - (crédito: Earthshot Prize)

Pela primeira vez, uma empresa brasileira ganhou o “Oscar da Sustentabilidade”, prêmio idealizado pelo Príncipe William. A empresa re.green foi a grande vencedora do Earthshot Prize 2025, anunciado na última quarta-feira (5/11), durante cerimônia realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Realizado pela primeira vez na América Latina, o prêmio foi criado em 2020 para incentivar o desenvolvimento de projetos ambientais capazes de gerar grandes impactos positivos no planeta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com mais de 15 finalistas divididos em cinco categorias, a re.green venceu na categoria “Proteger e Restaurar a Natureza”. O projeto premiado utiliza dados de inteligência artificial, informações e imagens de satélite para promover o reflorestamento em larga escala da Mata Atlântica, no Sudeste, e da Amazônia, que será palco da COP30. Cada um dos vencedores recebeu um prêmio de £1 milhão (cerca de R$ 7 milhões).

A re.green concorria com o projeto “Fundo Florestas Tropicais para Sempre”, idealizado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Leia também: Príncipe William recria foto da princesa Diana no Cristo Redentor

Os outros quatro vencedores foram projetos de diferentes partes do mundo. Um deles também é da América Latina. Na categoria “Purificar o Ar”, o projeto "Cidade de Bogotá", realizado na Colômbia, implementou políticas de ar limpo para reduzir a poluição e transformar a mobilidade urbana, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas e tornando a cidade mais limpa e verde.

Na categoria “Revitalizar os Nossos Oceanos”, o projeto vencedor foi o “Tratado de Alto Mar”, dos Países Baixos, que demonstrou como décadas de cooperação internacional podem proteger a biodiversidade em águas internacionais e ajudar no cumprimento da meta global 30x30 (proteger 30% dos oceanos até 2030).

Leia também: Rio impressiona príncipe William, que visita o Brasil com agenda ambiental

Outro destaque foi o “Lagos Fashion Week”, vencedor na categoria “Construir um Mundo sem Resíduos”. O projeto nigeriano está transformando um dos setores mais poluentes do planeta, criando uma nova economia da moda baseada em propósito, sustentabilidade e integridade cultural.

Por fim, nba categoria “Combater a Crise Climática”, o vencedor foi o projeto “Friendship”, de Bangladesh, que protege comunidades vulneráveis combinando serviços essenciais, como saúde e educação, com iniciativas de resiliência climática que salvam vidas, restauram ecossistemas e geram oportunidades.

Leia também: Príncipe William visita a Ilha de Paquetá e tira fotos com moradores

O que é o Prêmio Earthshot

O Earthshot Prize é uma premiação ambiental global criada em 2020 pelo príncipe William, herdeiro do trono britânico, e pela The Royal Foundation, com o objetivo de encontrar e impulsionar soluções inovadoras para os maiores desafios ambientais do planeta.

Inspirado no “Moonshot” de John F. Kennedy, que levou o homem à Lua, o prêmio busca incentivar projetos que ajudem o mundo a alcançar um futuro mais sustentável até 2030. Todos os anos, cinco vencedores são selecionados em diferentes categorias, cada um recebendo financiamento e apoio para ampliar o impacto de suas iniciativas.