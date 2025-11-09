Vereador e assessor são mortos a tiros no interior da Bahia

O vereador Gleiber Júnior (Avante), do município de Santo Amaro, na Bahia, e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram assassinados a tiros neste domingo (9/11), em um sítio pertencente à família do parlamentar, localizado no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil do Estado confirmou o crime e informou que as investigações estão em andamento.
Ainda não há informações oficiais sobre motivação, autoria ou identificação de suspeitos. Equipes da Delegacia Territorial de Santo Amaro realizaram perícia no local e buscam imagens de câmeras e possíveis testemunhas para esclarecer o caso.
Gleiber Júnior tinha 37 anos e cumpria o primeiro mandato como vereador da cidade onde nasceu. Ele deixa uma filha. Na noite anterior ao crime, o parlamentar havia participado de uma festa com amigos, onde também estava o assessor Diego.
A morte do vereador causou comoção em Santo Amaro. A prefeitura decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade à família das vítimas. O partido Avante também divulgou nota lamentando o assassinato e pedindo rapidez nas investigações.
