COP30: Evento discute cidades inteligentes e soluções para a Amazônia

Tech Zone leva discussões sobre inovação e sustentabilidade para parque tecnológico em Belém

Em Belém, evento gratuito aborda soluções tecnológicas e inovadoras para mitigação e adaptação climática. A programação da Tech Zone faz parte das atividades da 30ª Conferência das Partes (COP 30) e acontece no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá de segunda (10/11) à sexta-feira (14/11).

Para participar, não é necessário estar credenciado na COP. Os ingressos por dia podem ser retirados de forma gratuita no site do Sympla.

Com debates que vão desde soluções em urbanização até financiamento climático, o evento conta com a participação de pesquisadores, startups, representantes do setor público e organizações da sociedade civil. Na abertura, a Tech Zone aborda as chamadas “cidades inteligentes”, que aliam tecnologia e sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida da população.

No segundo dia, o evento aborda pesquisas e soluções inovadoras para recursos hídricos na Amazônia. A bioeconomia e o uso das tecnologias para o monitoramento de áreas de preservação também figuram entre os debates.

A cerca de 10km do Parque da Cidade, onde ficam os espaços das Zonas Azul e Verde da COP 30, o PCT Guamá é o primeiro parque tecnológico da região Norte e referência em pesquisas de preservação ambiental por meio de recursos tecnológicos. A instituição é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet-PA), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A gestão é feita por meio da Fundação Guamá.

Além de dar mais visibilidade às ações do PCT Guamá, a escolha do local para sediar o evento leva as atividades da COP 30 para além das Zonas Azul e Verde e torna discussões mais acessíveis para a população de Belém.