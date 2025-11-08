Santa Catarina confirma três tornados e segue com ventos fortes

Os fenômenos foram registrados nas cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, todas na região Oeste, entre a sexta-feira (7) e a madrugada deste sabado (8), segundo a Defesa Civil estadual. - (crédito: Ricardo Wolffenüttel / Arquivo/ SECOM GOVSC)

Além do Paraná e do Rio de Janeiro, Santa Catarina enfrenta um fim de semana de instabilidade e destruição após a confirmação de três tornados no estado. Os fenômenos foram registrados nas cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, todas na região oeste, entre a sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8), segundo a Defesa Civil estadual.

Desde a noite de sexta, o estado vem sofrendo os efeitos da passagem de um ciclone extratropical formado sobre o Oceano Atlântico, que trouxe chuvas intensas, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas. Os impactos foram sentidos em diferentes regiões, com alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores, bloqueio de estradas e danos a casas e prédios públicos.

O fenômeno foi confirmado por meio de análises de radar meteorológico, inspeções em campo e registros fotográficos das áreas atingidas. A Defesa Civil reforça que Santa Catarina está entre os estados brasileiros com maior incidência desses eventos, devido à posição geográfica, onde massas de ar frio e quente se encontram, especialmente durante a primavera e o verão. Essa combinação favorece tempestades severas e episódios de microexplosões.

Os ventos seguem intensos neste sábado, e a situação ainda exige cautela. A Celesc informou que, por volta das 14h45, 10,8 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica, e 247 equipes trabalhavam para restabelecer o fornecimento em áreas atingidas.

Embora o ciclone tenha se formado em alto-mar, seus efeitos continuam sendo sentidos em terra, com previsão de ventos moderados a fortes nas próximas horas. As autoridades recomendam que a população evite áreas de risco, mantenha distância de árvores e redes elétricas e busque abrigo seguro em caso de novas rajadas.

