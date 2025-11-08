InícioBrasil
Santa Catarina confirma três tornados e segue com ventos fortes

Defesa Civil registra estragos em várias cidades catarinenses. Mais de 10 mil consumidores ficaram sem energia após passagem de ciclone extratropical

Os fenômenos foram registrados nas cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, todas na região Oeste, entre a sexta-feira (7) e a madrugada deste sabado (8), segundo a Defesa Civil estadual. - (crédito: Ricardo Wolffenüttel / Arquivo/ SECOM GOVSC)
Além do Paraná e do Rio de Janeiro, Santa Catarina enfrenta um fim de semana de instabilidade e destruição após a confirmação de três tornados no estado. Os fenômenos foram registrados nas cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, todas na região oeste, entre a sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8), segundo a Defesa Civil estadual.

Desde a noite de sexta, o estado vem sofrendo os efeitos da passagem de um ciclone extratropical formado sobre o Oceano Atlântico, que trouxe chuvas intensas, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas. Os impactos foram sentidos em diferentes regiões, com alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores, bloqueio de estradas e danos a casas e prédios públicos.

O fenômeno foi confirmado por meio de análises de radar meteorológico, inspeções em campo e registros fotográficos das áreas atingidas. A Defesa Civil reforça que Santa Catarina está entre os estados brasileiros com maior incidência desses eventos, devido à posição geográfica, onde massas de ar frio e quente se encontram, especialmente durante a primavera e o verão. Essa combinação favorece tempestades severas e episódios de microexplosões.

Os ventos seguem intensos neste sábado, e a situação ainda exige cautela. A Celesc informou que, por volta das 14h45, 10,8 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica, e 247 equipes trabalhavam para restabelecer o fornecimento em áreas atingidas.

Embora o ciclone tenha se formado em alto-mar, seus efeitos continuam sendo sentidos em terra, com previsão de ventos moderados a fortes nas próximas horas. As autoridades recomendam que a população evite áreas de risco, mantenha distância de árvores e redes elétricas e busque abrigo seguro em caso de novas rajadas.

Por Danandra Rocha
postado em 08/11/2025 21:57
