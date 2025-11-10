Paraná foi atingido por três tornados com ventos de até 330 km/h

Simepar confirma três tornados na sexta com ventos de até 330 km/h e há outras suspeitas em análise - (crédito: Ari Dias/AEN)

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou, nesta segunda-feira (10/11), a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite de sexta-feira (7/11).

O órgão também finalizou a classificação do tornado que já havia sido confirmado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros tornados aconteceram em Turvo e Guarapuava.

As análises foram feitas com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. A equipe técnica segue realizando estudos e análises de outras ocorrências suspeitas.

De acordo com o Simepar, as condições atmosféricas — com grande aporte de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, — criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no Estado.

Por volta das 18h de sexta, uma tempestade supercelular atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos significativos na área urbana. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h. Seis pessoas morreram e 750 ficaram feridas.

Na sequência, outras duas tempestades severas também geraram tornados: uma em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como F2, com ventos próximos de 250 km/h; e outra em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como F2, com ventos ao redor de 200 km/h.

As análises foram realizadas a partir das imagens do radar meteorológico de Cascavel, observações com sobrevoo de um meteorologista do Simepar em Rio Bonito do Iguaçu e região, ao lado de engenheiros do Corpo de Bombeiros, e registros compartilhados pela população e veículos de comunicação.

