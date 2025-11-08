InícioBrasil
PARANÁ

INSS antecipa pagamento a beneficiários atingidos por tornado no Paraná

Em nota, Ministério da Previdência afirma que vai enviar equipes do INSS aos locais para orientar a população

Segundo informações da Defesa Civil, cinco pessoas morreram e cerca de 480 ficaram feridas em decorrência do tornado - (crédito: AFP)
Segundo informações da Defesa Civil, cinco pessoas morreram e cerca de 480 ficaram feridas em decorrência do tornado - (crédito: AFP)

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram, neste sábado (8/11), que vão antecipar pagamento dos benefícios sociais a beneficiários que tenham sido atingidos por tornado no Paraná. O evento extremo aconteceu na noite de sexta-feira (7/11) na região de Rio Bonito do Iguaçu (PR). Segundo informações da Defesa Civil, cinco pessoas morreram e cerca de 480 ficaram feridas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota, a pasta afirmou que vai enviar equipes do INSS ao local para “prestar atendimento e orientar a população sobre como realizar o pedido”. O texto afirma ainda o compromisso com a proteção das populações em situação de vulnerabilidade social, a parcela mais afetada pelos eventos extremos, segundo o Ministério. 

Pela manhã, o governo federal enviou uma comitiva para o estado do Paraná, que declarou situação de calamidade pública após a tragédia. O gabinete é liderado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as ações emergenciais, a ministra declarou que o governo estuda liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “Estamos coordenando esforços com o governo do estado e as prefeituras para restabelecer o básico: alimentação, abrigo e reconstrução das casas”. Hoffmann destacou ainda a presença de profissionais da saúde na comitiva para prestar suporte à população. 

Cerca de mil pessoas ficaram desalojadas. Outras 28 estão desabrigadas, situação caracterizada pela necessidade de abrigo público. 


Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 08/11/2025 18:37 / atualizado em 08/11/2025 19:21
SIGA
x