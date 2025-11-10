Presidente da COP30 alerta para urgência climática após tragédia no Paraná

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago (à esq.), e o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, durante a cerimônia de abertura da COP30 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O embaixador André Corrêa do Lago defendeu nesta segunda-feira (10/11), em seu discurso de abertura, na COP30, em Belém, a adoção imediata de medidas para conter os impactos da crise climática. Em sua fala, ele citou a destruição provocada pelo tornado que atingiu o Paraná na última sexta-feira (7).

“Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. O que mudou a minha percepção sobre esse processo é a questão da urgência”, afirmou. O diplomata mencionou a tragédia que deixou sete mortos e centenas de feridos em Rio Bonito do Iguaçu e em outras cidades do centro-sul paranaense.

Corrêa do Lago disse que episódios extremos reforçam a responsabilidade dos países em transformar compromissos em ações reais. “Somos lembrados, com grande tristeza, como, por exemplo, essa semana no Brasil, no Paraná, ou nas Filipinas, ou poucas semanas atrás na Jamaica. Temos uma responsabilidade imensa”, declarou, citando outras tragédias que ocorreram nos últimos dias.

O embaixador destacou ainda que a COP30 deve ser marcada pela execução de políticas e pela integração entre ciência, economia e sociedade. “Esta é uma COP de implementação. Espero que também seja uma COP de adaptação, que avance na criação de empregos e, acima de tudo, ouça a ciência.”

Corrêa do Lago foi empossado oficialmente hoje no cargo pelo presidente da COP29, Mukhtar Babayev, durante a abertura da COP30, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Conferência do Clima vai até o dia 21 de novembro.

