Corrêa do Lago diz que multilateralismo "é o caminho" para ação climática

"O que mudou imensamente na minha percepção sobre esse processo é a questão da urgência. Esse é o elemento adicional", disse o embaixador em seu discurso na abertura da COP30 - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, declarou nesta segunda-feira (10/11) que o Brasil defende o multilateralismo como caminho para combater as mudanças do clima, e destacou a urgência do tema, citando o tornado que atingiu o Paraná neste fim de semana e outros eventos extremos no mundo.

Corrêa do Lago reconheceu ainda a responsabilidade que o Brasil tem ao sediar a Conferência do Clima no cenário atual, e disse que o evento deve ser a "COP da implementação", tirando do papel o que foi acordado em edições anteriores.

"Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom, e que fez e continua fazendo coisas extraordinárias. A ciência, educação e cultura são o caminho que devemos seguir. Para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho", discursou o embaixador.

Corrêa do Lago foi empossado oficialmente hoje no cargo pelo presidente da COP29, Mukhtar Babayev, durante a abertura da COP30, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Urgência

Assim como Lula, Corrêa do Lago citou eventos extremos atribuídos à mudança do clima, como o tornado que deixou sete mortos no Paraná, o furacão Melissa, que deixou mais de 60 mortos no Caribe, incluindo na Jamaica, e o tufão Fung-wong, nas Filipinas, que matou quatro pessoas.

"Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. O que mudou imensamente na minha percepção sobre esse processo é a questão da urgência. Esse é o elemento adicional, que está tão presente e somos lembrados, com grande tristeza. Por exemplo, essa semana, no Brasil, no Paraná, ou nas Filipinas, ou poucas semanas atrás, na Jamaica. Temos uma responsabilidade imensa”, disse o embaixador.

A COP30 começou oficialmente hoje, e vai até o dia 21 de novembro, em Belém.