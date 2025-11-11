Brasileira morre em Buenos Aires após ser atacada na rua

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva era servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) - (crédito: Material cedido ao Correio)

A brasileira Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva, de 69 anos, servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), morreu após ser atacada por um homem em situação de rua em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a filha, que concedeu entrevista exclusiva ao Correio, Maria Vilma foi empurrada por um homem com transtornos psiquiátricos enquanto caminhava por uma região que frequentava rotineiramente. A queda causou um traumatismo craniano fatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A filha da vítima, Carolina Bizinoto, estudante de medicina na capital argentina, contou que a mãe havia saído na quinta-feira (6/11) para buscar um valor referente ao pagamento do aluguel. “Eu estava estudando para uma prova e não pude acompanhá-la. Era um trajeto que ela conhecia muito bem, sempre fazia o mesmo caminho”, relatou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o percurso, Maria Vilma foi atacada de forma repentina. “Uma pessoa com doença psiquiátrica, empurrou minha mãe. Ela caiu, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano”, disse Carolina.

A filha da vítima, Carolina Bizinoto, estudante de medicina na capital argentina, contou que a mãe havia saído na quinta-feira (6/11) para buscar um valor referente ao pagamento do aluguel (foto: Cedido ao Correio)

Maria Vilma ainda foi socorrida com vida. “O policial que atendeu o caso me mandou mensagem avisando que estava no hospital com ela. Quando cheguei, ela já estava inconsciente. Teve muito sangramento e, da madrugada de quinta para sexta, ela veio a falecer”, contou a filha.

A polícia argentina inicialmente registrou o caso como tentativa de homicídio, mas com a morte confirmada, a investigação passou a ser tratada como homicídio. Desde então, a família enfrenta uma batalha burocrática para conseguir liberar o corpo e levar Maria Vilma de volta para Goiânia. Segundo Carolina, o hospital não pôde emitir o atestado de óbito por se tratar de uma morte violenta, e o corpo foi encaminhado à Morgue Judicial, equivalente ao Instituto Médico Legal (IML) brasileiro.

Leia também: Artigo: A Argentina de cada um

O problema, segundo a filha, é que a autópsia não foi realizada de imediato, o que impediu qualquer avanço nos trâmites legais. “Mandaram o corpo para a morgue na sexta-feira e não fizeram a autópsia. Disseram que precisava de um perito, mas ele não foi no final de semana. Isso travou tudo”, desabafou.

Servidora aposentada do TJ-GO morre após ser atacada em Buenos Aires (foto: Cedido ao Correio)

Carolina explicou que a família só conseguiu informações concretas após buscar pessoalmente respostas em diferentes órgãos argentinos. “Fica um jogando para o outro. A polícia diz que é com a fiscalia (como o Ministério Público) e a fiscalia diz que é com a comissaria (delegacia). Se não sou eu, minha prima e minhas amigas indo atrás, a gente não teria informação nenhuma”, relatou.

Leia também: Argentina terá cerca em fronteira com Bolívia e mais controle em divisa com Brasil

Apoio do consulado e vaquinha para transporte

A filha contou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires tem prestado apoio e orientações sobre o trâmite burocrático. “Eles estão nos ajudando com a parte legal, mas a situação é muito lenta. Ontem fomos ao consulado e à delegacia, e nos informaram que a autópsia será feita na quarta-feira. Estamos torcendo para que seja liberado o corpo logo”, disse.

Enquanto aguarda o laudo e a autorização das autoridades argentinas, a família iniciou uma vaquinha virtual para arcar com os custos do translado do corpo ao Brasil. “Eu faço absoluta questão de levar minha mãe para um enterro digno em Goiânia”, afirmou Carolina.

Leia também: Argentinos no Brasil também foram às urnas para escolher presidente

Uma vida entre dois países

Maria Vilma costumava dividir seu tempo entre Goiânia e Buenos Aires, onde acompanhava a filha nos estudos. “Ela ficava seis meses no Brasil e seis meses aqui comigo. Sempre vinha para me dar apoio, era minha companheira em tudo”, contou Carolina.

A família aguarda que o responsável pelo crime seja identificado e punido pelas autoridades argentinas. “Eu só quero justiça e que minha mãe volte para casa”, concluiu a filha.







