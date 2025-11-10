InícioBrasil
Meio ambiente

São Paulo assina carta que estabelece compromissos pela sustentabilidade

Os compromissos estabelecidos pelo documento preveem que São Paulo neutralize emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2050 e a incorporação de energias renováveis na matriz energética do estado

Governador Tarcísio de Freitas discursa na Summit Agenda SP+Verde, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Summit Agenda SP+Verde)
Governador Tarcísio de Freitas discursa na Summit Agenda SP+Verde, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Summit Agenda SP+Verde)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou uma carta que prevê compromissos do estado em prol de um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O documento, divulgado no evento Summit Agenda SP+Verde, ainda convida governos, empresas, instituições financeiras, universidades e organizações da sociedade civil a unirem esforços para transformar compromissos em resultados concretos.

Na carta, assinada na semana passada e em meio aos preparativos para a COP 30, o governo paulista delimita seis linhas estruturantes de atuação: Governança, Transparência e Educação Ambiental; Finanças Verdes e Inovação; Justiça Climática; Cidades Adaptadas, Resilientes e Circulares; Conservação, Restauração e Sustentável da Biodiversidade e Oceano e Economia de Baixo Carbono e Transição Energética.

Compromissos

Os compromissos estabelecidos pelo documento preveem que São Paulo neutralize emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2050 e a incorporação de energias renováveis na matriz energética do estado.

Além disso, a carta prevê 37,5 mil hectares restaurados até 2026 e 1,5 milhão de hectares até 2050. Ainda foram estabelecidas pelo documento assinado por tarcísio a universalização do saneamento e a despoluição dos rios

No âmbito econômico, o documento se compromete a buscar recursos para a ampliação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e ampliar linhas de crédito para apoiar pequenas e médias empresas a avançarem para modelos de baixo carbono.  

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/11/2025 20:49
SIGA
x