São Paulo assina carta que estabelece compromissos pela sustentabilidade

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou uma carta que prevê compromissos do estado em prol de um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

O documento, divulgado no evento Summit Agenda SP+Verde, ainda convida governos, empresas, instituições financeiras, universidades e organizações da sociedade civil a unirem esforços para transformar compromissos em resultados concretos.

Na carta, assinada na semana passada e em meio aos preparativos para a COP 30, o governo paulista delimita seis linhas estruturantes de atuação: Governança, Transparência e Educação Ambiental; Finanças Verdes e Inovação; Justiça Climática; Cidades Adaptadas, Resilientes e Circulares; Conservação, Restauração e Sustentável da Biodiversidade e Oceano e Economia de Baixo Carbono e Transição Energética.

Compromissos

Os compromissos estabelecidos pelo documento preveem que São Paulo neutralize emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2050 e a incorporação de energias renováveis na matriz energética do estado.

Além disso, a carta prevê 37,5 mil hectares restaurados até 2026 e 1,5 milhão de hectares até 2050. Ainda foram estabelecidas pelo documento assinado por tarcísio a universalização do saneamento e a despoluição dos rios

No âmbito econômico, o documento se compromete a buscar recursos para a ampliação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e ampliar linhas de crédito para apoiar pequenas e médias empresas a avançarem para modelos de baixo carbono.