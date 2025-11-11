Vinte pessoas seguem internadas após tornados no Paraná

Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, em 8 de novembro de 2025. Um tornado matou pelo menos sete pessoas e feriu cerca de 750 ao destruir a maior parte de uma cidade no sul do Brasil - (crédito: Daniel Castellano / AFP)

Quatro dias após os tornados que atingiram o Paraná, 20 pessoas ainda permanecem internadas em hospitais do estado por causa dos ferimentos provocados pelos ventos de até 330 km/h. A informação foi atualizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na manhã desta terça-feira (11/11).

De acordo com o boletim, 11 pacientes estão internados em Guarapuava, quatro no Hospital São Vicente de Paulo e sete no Hospital Santa Tereza. Outros seis seguem em tratamento em Laranjeiras do Sul, sendo três no Hospital São Lucas e três no Instituto São José. Em Cascavel, três pessoas continuam no Hospital Universitário.

Ao todo, 835 pessoas precisaram de atendimento médico desde o início dos temporais que devastaram cidades da região central e sudoeste do estado.

A Sesa também confirmou sete mortes em decorrência dos tornados, seis em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. A mais recente vítima identificada é José Eronides de Almeida, de 70 anos, que morreu no sábado (8/11) após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda. Segundo a secretaria, o caso foi enquadrado como estresse pós-trauma no contexto do desastre.

Tornado no Paraná

Na noite de 7 de novembro de 2025, o estado do Paraná foi atingido por uma série de tornados extremamente violentos, dos quais o mais destrutivo ocorreu no município de Rio Bonito do Iguaçu, onde os ventos atingiram até cerca de 330 km/h, segundo análises do Simepar. Casas, prédios públicos e comércios ficaram completamente danificados, e equipes estaduais e municipais seguem trabalhando no resgate, atendimento e reconstrução da região.

A tragédia resultou em pelo menos sete mortes, mais de 700 feridos, e danos tão grandes que cerca de 90% das construções da área urbana da cidade foram destruídas ou severamente comprometidas. Outros dois tornados foram oficialmente confirmados nos municípios de Turvo e Guarapuava, com intensidade estimada em categoria F2 pela escala Fujita, causando estragos significativos em seus territórios.

