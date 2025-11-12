Paraná tem chuva e risco de temporais a partir desta quarta-feira

A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi atingida por tornado na semana passada; 7 pessoas morreram - (crédito: AFP)

A Defesa Civil do Paraná divulgou, nesta quarta-feira (12/11), um alerta para a ocorrência de pancadas de chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo em várias regiões do estado, menos de uma semana após um tornado matar sete pessoas ao atingir a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O comunicado indica risco de precipitações intensas em períodos curtos e orienta a população a buscar abrigo em caso de tempestades.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é provocada pela combinação de um sistema de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai com uma frente fria que avança pelo Oceano Atlântico. O fenômeno já causa chuva nas regiões Oeste e Sudeste, com previsão de avanço para outras áreas nas próximas horas.

Em Rio Bonito do Iguaçu, a precipitação deve ser fraca a moderada. Curitiba pode registrar chuva leve, enquanto o Litoral e o Leste permanecem com temperaturas elevadas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro