Fraudes no INSS: PF e CGU cumprem 10 mandados de prisão em 15 estados

Nova etapa da chamada Operação Sem Desconto apura esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões - (crédito: Polícia Federal/divulgação)

Em ação conjunta nesta quinta-feira (13/11), a Polícia Federal (PF) e a ControladoriaGeral da União (CGU) deram início a uma nova etapa da chamada Operação Sem Desconto, voltada à apuração de um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Segundo o g1, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi preso durante a operação desta manhã. Ele foi demitido do cargo em abril, após ser afastado da função quando o escândalo de fraudes ao órgão se tornou público. O Correio tentou contato com a defesa de Stefanutto mas, até a última atualização desta matéria, não obteve retorno.

Conforme os órgãos responsáveis, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares diversas da prisão. As ações foram realizadas em 15 estados, entre elas Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e também no Distrito Federal.

Entre os crimes investigados estão: inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

A operação demonstra o empenho dos órgãos de controle em combater fraudes que atingem diretamente o sistema previdenciário. Agora, a investigação segue para identificar os responsáveis e aprofundar a apuração de envolvimentos.

Rede fraudulenta

No fim de abril, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto para desarticular este esquema de descontos irregulares que causou prejuízos nos benefícios recebidos por segurados do INSS. Na ocasião, os supostos acordos entre o INSS e associações foram suspensas e pelo menos seis agentes públicos foram afastados das funções.

O cálculo é que entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

No mês de outubro, a Operação Sem Desconto entrou em nova fase. A ação teve o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.